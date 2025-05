Transfert à 40M€, c'est le bonheur au PSG !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En débarquant l'été dernier, Willian Pacho n'a pas mis longtemps avant de s'intégrer à l'effectif parisien. Le défenseur équatorien est une valeur sûre aux yeux de Luis Enrique et en cette fin de saison très importante, il pourrait être un élément crucial. Après la victoire du PSG samedi en finale de la Coupe de France, il n'a pas caché sa fierté et son émotion.

A seulement 23 ans, Willian Pacho est devenu le premier joueur équatorien de l'histoire du PSG. Le défenseur central a été recruté pour 40M€ l'été dernier et il a prouvé à maintes reprises qu'il était très important pour le collectif mené par Luis Enrique. Il était très ému samedi soir après le sacre du PSG en finale de la Coupe de France face à Reims.

Pacho jubile après la victoire du PSG En étant présent lors de tous les matches de Ligue des champions du PSG cette saison, Willian Pacho fait l'unanimité dans son club depuis son arrivée. L'Equatorien s'est parfaitement adapté à sa nouvelle vie parisienne, lui qui jouait à Francfort avant. « Je suis très content, très heureux. Dès ma première saison ici, j'ai déjà remporté deux trophées importants, avec le Championnat et la Coupe de France. Ce soir (samedi), on a envie de profiter au maximum, et je veux aussi profiter avec ma famille, qui est avec moi et qui est très heureuse. On a tous fait du très bon travail » a-t-il déclaré après la victoire contre Reims d'après des propos rapportés par L'Equipe.