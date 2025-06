Transfert à 40M€, c'est la panique au PSG ?

En fin de contrat le 30 juin 2026 avec le PSG, Gianluigi Donnarumma n'a toujours pas prolongé. Interrogé sur son avenir après le sacre en Ligue des Champions, le gardien de 26 ans a entretenu le flou quant à son avenir. D'après le PSG, Gianluigi Donnarumma lui a lancé un ultime coup de pression pour obtenir le bail qu'il souhaite. L'international italien pourrait donc changer de club pour une somme proche de 40M€ cet été.

«Je ne sais pas, on verra dans les prochains jours»

En fin de contrat le 30 juin 2026, Gianluigi Donnarumma pourrait quitter le PSG cet été s'il ne prolonge pas, et ce, pour éviter un départ à 0€ dans un an. D'ailleurs, alors qu'il n'a pas encore rempilé à Paris, le numéro 1 de Luis Enrique a fait passer un message énigmatique sur son avenir. « Mon futur au PSG ? Je ne sais pas, je ne sais pas, on verra dans les prochains jours », a lâché simplement Gianluigi Donnarumma à Sky Sports juste après le sacre en Ligue des Champions. D'après les indiscrétions de L'Equipe, la direction du PSG estime que cette sortie est un ultime coup de pression de la part de son gardien, et ce, pour obtenir le bail qu'il désire.