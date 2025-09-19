Transfert à 40M€ : C'est du jamais vu, il annonce «une folie» au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Arrivé en 2021 dans l'ombre des stars et notamment de Lionel Messi, Nuno Mendes est pourtant l'un des plus jolis coups du PSG ces dernières années. L'international portugais s'est imposé comme une référence à son poste comme en témoigne encore sa prestation contre l'Atalanta mercredi soir. Pour Walid Acherchour, c'est même du jamais vu depuis Marcelo.

Durant l'été 2021, le PSG avait réalisé un mercato hallucinant marqué par l'arrivée de certaines légendes du football comme Sergio Ramos et Lionel Messi. Et pourtant, quatre plus tard, il s'avère que le plus gros coup de ce mercato s'avère être le transfert de Nuno Mendes recruté pour 40M€ en provenance du Sporting CP. Le latéral portugais impressionne ces derniers mois et a de nouveau brillé mercredi soir contre l'Atalanta. De quoi faire dire à Walid Acherchour qu'il n'avait plus vu un latéral gauche de ce niveau depuis Marcelo.

Acherchour choqué par Nuno Mendes « Nuno Mendes, c'est n'importe quoi. Je vais aller plus loin. A ce poste-là, depuis Marcelo, je n'ai pas vu un mec capable d'aller à 10 000 à l'heure et d'avoir des changements de rythme avec une qualité technique aussi soyeuse. Ce mélange entre le côté athlétique, physique, changement de rythme et la qualité technique, c'est à dire le rapport au ballon de Nuno Mendes, il crée des choses à partir de rien du tout », lâche-t-il au micro de WinamaxTV, avant de poursuivre.