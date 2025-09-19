Transfert à 36M€ : Catastrophe annoncée à l’OL !

Pierrick Levallet

Du côté de l’OL, le mercato estival a été rythmé. Dans le rouge sur le plan économique, le club rhodanien a été obligé de vendre pour renflouer ses caisses. Les Olympiens se sont notamment séparés de Georges Mikautadze contre 36M€. Et d’ici quelques mois, l’équipe entraînée par Paulo Fonseca pourrait bien recruter son départ.

L’OL a vécu un mercato estival particulièrement animé. Menacé par une relégation en Ligue 2 à cause de sa situation économique délicate, le club rhodanien a décidé de vendre certains de ses meilleurs éléments cet été. Les Olympiens se sont notamment séparés de Georges Mikautadze, transféré à Villarreal contre la somme de 36M€ bonus compris.

L'OL regrette déjà Mikautadze ? Seulement voilà, l’OL évolue sans numéro 9 depuis le début de saison. En effet, Paulo Fonseca a déjà fait évoluer Corentin Tolisson et Khalis Merah, habituels milieux de terrain, à la pointe de son attaque jusqu’à présent. Nicolas Puydebois estime donc que l’OL pourrait en venir à regretter le départ d’un attaquant du profil de Georges Mikautadze d’ici quelques semaines.