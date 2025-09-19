Transfert à 36M€ : Catastrophe annoncée à l’OL !

Du côté de l’OL, le mercato estival a été rythmé. Dans le rouge sur le plan économique, le club rhodanien a été obligé de vendre pour renflouer ses caisses. Les Olympiens se sont notamment séparés de Georges Mikautadze contre 36M€. Et d’ici quelques mois, l’équipe entraînée par Paulo Fonseca pourrait bien recruter son départ.
L'OL regrette déjà Mikautadze ?
Seulement voilà, l’OL évolue sans numéro 9 depuis le début de saison. En effet, Paulo Fonseca a déjà fait évoluer Corentin Tolisson et Khalis Merah, habituels milieux de terrain, à la pointe de son attaque jusqu’à présent. Nicolas Puydebois estime donc que l’OL pourrait en venir à regretter le départ d’un attaquant du profil de Georges Mikautadze d’ici quelques semaines.
L’absence d’un 9 «fera défaut» à l’OL
« Tu as besoin de ce 9 qui étire la défense par ses appels, qui fait avancer le bloc en servant de point d'ancrage pour jouer en pivot. Aujourd'hui, l'OL se coupe de ça, et sur le moyen-long terme, ça lui fera défaut » a confié l’ancien gardien de l’OL à Olympique-et-Lyonnais. À suivre...