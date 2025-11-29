Transfert à 35M€ : L'OM veut refaire le coup avec un international algérien !

Alexis Brunet

L’été dernier, l’OM décidait de sortir le chéquier et de débourser 35M€ pour s’offrir Igor Paixao qui est arrivé en provenance du Feyenoord Rotterdam. Visiblement, cela a donné des idées à la direction marseillaise qui voudrait de nouveau piocher un joueur au sein de l’équipe néerlandaise en la personne d’Anis Hadj Moussa, attaquant international algérien à neuf reprises déjà.

Lors du dernier mercato estival, l’OM avait décidé de mettre le paquet pour renforcer son attaque. Le club phocéen avait fait venir Timothy Weah, mais surtout la star Pierre-Emerick Aubameyang, qui signait son grand retour à Marseille après une saison en Arabie saoudite. À cela il faut également ajouter la très couteuse arrivée d’Igor Paixao.

35M€ pour Paixao Avec la venue d’Igor Paixao, l’OM a tout simplement réalisé le plus gros transfert de son histoire. Après des semaines de négociations, le Brésilien est arrivé pour 35M€ en provenance du Feyenoord Rotterdam. Pour le moment, le joueur de 25 ans a déjà inscrit cinq buts tout en délivrant trois passes décisives en 15 rencontres avec Marseille.