Transfert à 35M€ : Le coup de théâtre qui va rendre fou le PSG !

Pierrick Levallet

Ces derniers jours, le mercato du PSG est surtout animé par le feuilleton Gianluigi Donnarumma. Le portier italien est poussé vers la sortie. Récemment, un cador de Premier League était annoncé avec insistance sur le dossier. Mais finalement, le club en question aurait lâché l’affaire pour le gardien de but de 26 ans.

Le feuilleton Gianluigi Donnarumma anime le mercato du PSG ces derniers temps. Le club de la capitale a recruté Lucas Chevalier cet été, et souhaiterait donc se séparer du portier italien avant que son contrat n’arrive à expiration en juin 2026. Le gardien de but de 26 ans a d’ailleurs officialisé son départ du PSG plus tôt dans la semaine.

Le PSG pousse Donnarumma vers la sortie Reste maintenant à savoir où rebondira Gianluigi Donnarumma. Récemment, Manchester United était annoncé avec insistance sur le dossier. Les Red Devils se cherchaient un nouveau gardien pour remplacer Andre Onana, qui a une nouvelle fois déçu la saison passée. Mais finalement, le club mancunien aurait changé d’avis au sujet de Gianluigi Donnarumma.