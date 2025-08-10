Transfert à 25M€ : L’arnaque organisée à l’OM !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Dès l’ouverture du mercato estival, l’OM a rapidement acté le transfert de Luis Henrique. Au sortir d’une saison très aboutie sur la Canebière, le Brésilien a été vendu à l’Inter Milan, qui a lâché un chèque de 25M€ pour ce transfert. Une somme qui en a fait halluciner plus d’un et ça a d’ailleurs été le cas de Kévin Diaz et Daniel Riolo.

Du côté de l’OM, on a déjà fait rentrer pas mal de liquidités dans les caisses. Ça avait notamment été le cas avec la vente très rapide cet été de Luis Henrique. Le Brésilien a pris la direction de l’Inter Milan. Désiré en Italie, l’ex-joueur de l’OM a été acheté pour 25M€. Mais payer autant pour Luis Henrique est-ce alors une arnaque ? Certains le pensent…

« Ça sent la pigeonnade » A l'occasion de L’After Foot, Kévin Diaz est revenu sur ce transfert de Luis Henrique à l’Inter Milan. Et pour lui, le prix payé pour le transfert du Brésilien en provenance de l’OM est complètement disproportionné : « Luis Henrique, 25M€, franchement, bravo Marseille. Ça sent la pigeonnade ».