Transfert à 25M€ : L’arnaque organisée à l’OM !

Dès l’ouverture du mercato estival, l’OM a rapidement acté le transfert de Luis Henrique. Au sortir d’une saison très aboutie sur la Canebière, le Brésilien a été vendu à l’Inter Milan, qui a lâché un chèque de 25M€ pour ce transfert. Une somme qui en a fait halluciner plus d’un et ça a d’ailleurs été le cas de Kévin Diaz et Daniel Riolo.
Du côté de l’OM, on a déjà fait rentrer pas mal de liquidités dans les caisses. Ça avait notamment été le cas avec la vente très rapide cet été de Luis Henrique. Le Brésilien a pris la direction de l’Inter Milan. Désiré en Italie, l’ex-joueur de l’OM a été acheté pour 25M€. Mais payer autant pour Luis Henrique est-ce alors une arnaque ? Certains le pensent…
« Ça sent la pigeonnade »
A l'occasion de L’After Foot, Kévin Diaz est revenu sur ce transfert de Luis Henrique à l’Inter Milan. Et pour lui, le prix payé pour le transfert du Brésilien en provenance de l’OM est complètement disproportionné : « Luis Henrique, 25M€, franchement, bravo Marseille. Ça sent la pigeonnade ».
« Je n’ai pas compris non plus »
Et il n’est d’ailleurs pas le seul à avoir cette position concernant le départ de Luis Henrique de l’OM pour l’Inter Milan. En effet, Daniel Riolo a également approuvé cela, lâchant à son tour au micro de RMC : « Je n’ai pas compris non plus ».