Transfert à 20M€, Longoria bloque tout au dernier moment !

En 2019, M’Baye Niang, qui évoluait alors au Stade Rennais, sortait d’une grande saison avec notamment une victoire en finale de Coupe de France contre le PSG. Suite à cela, l’attaquant devait rejoindre l’OM, qui avait même offert 20M€ aux dirigeants rennais. Mais finalement, l’international sénégalais n’a jamais rejoint Marseille, la faute à Pablo Longoria.

Longoria a bloqué le transfert de Niang

Finalement, M’Baye Niang n’a donc pas signé à l’OM et cela est la faute d’une seule personne. Le transfert du Sénégalais a été bloqué par celui qui était alors devenu directeur sportif du club phocéen, un certain Pablo Longoria. « Je me suis dit : "Pourquoi pas ?" Pourquoi pas tenter ce challenge parce que le caractère, je l’ai, et Balotelli l’avait fait. Donc je me suis dit : "Si Balotelli a réussi, moi, je ne peux que réussir." Et en ayant les mêmes sponsors que l’OM, en fin de saison, quand je suis parti, j’apprends que mes crampons sont déjà à la Commanderie. C’est pour ça que ça a commencé à parler que j’arrive, je n’arrive pas… Et entre temps, Pablo Longoria est arrivé. Donc après, il s’avère que les plans ont un peu changé. Au début, c’était en sand-by, pour après, prendre Mitroglou (l’international grec est en fait arrivé en 2017 à Marseille). Je n’avais pas trop compris mais bon, c’est le football, mais… Ça devait être moi. »