Transfert à 20M€ : Le PSG fonce sur son nouveau crack !

Depuis plusieurs années, le PSG s’intéresse de près aux plus gros talents du football mondial. En Bundesliga, le jeune Saïd El Mala réalise des débuts très prometteurs au sein de l’attaque de Cologone. Comme confirmé par la presse allemande, le club parisien fait bien partie des cadors intéressés par son profil.

Le PSG n’en est plus à son coup d’essai. Le club de la capitale tente par tous les moyens de se renforcer par l’intermédiaire de jeunes joueurs prometteurs. A en croire les dernières révélations de la presse allemande, Paris aurait trouvé son bonheur en Bundesliga.

Le PSG sur Saïd El Mala Et plus précisément du côté de Cologne. Âgé de 19 ans, Saïd El Mala réalise un bon début de saison. L’ailier né en 2006 aurait tapé dans l’œil des dirigeants du PSG selon BILD. Un intérêt parisien d’ailleurs confirmé par Sport1, qui annonce qu’au même titre que le Bayern Munich, le Borussia Dortmund, et Manchester City, le PSG suit le jeune Allemand.