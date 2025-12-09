Transfert à 20M€ : L'annonce inquiétante pour l'OM !

Axel Cornic

Tout ne va pas au mieux à l’Olympique de Marseille, qui alterne le bon et le moins bon. Les critiques n’ont pas tardé et elles visent évidemment Roberto De Zerbi, mais également certaines recrues phocéennes comme Arthur Vermeeren, de qui on attend beaucoup plus.

A Marseille, on attend toujours que la mayonnaise prenne. Les prestations depuis le début de la saison sont extrêmement frustrantes, puisque l’OM n’arrive jamais à confirmer sur la durée. Et cela a encore une fois été le cas face au LOSC (1-0), avec une défaite qui met un sacré coup aux ambitions marseillaises.

« Je n'ai pas l'impression que les individualités de l'OM soient à la hauteur de leur statut » Les prestations de certains joueurs sont ainsi pointées du doigt, notamment celles d’Arthur Vermeeren. « Je n'ai pas l'impression que les individualités de l'OM soient à la hauteur de leur statut et progressent suffisamment vite » a expliqué Florent Gautreau, dans l’After Foot.