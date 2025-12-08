«Je n’irais pas le chercher» : Le transfert qui va faire polémique à l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

À la recherche d’un milieu offensif pour le prochain mercato hivernal, l’OM explorait une piste au Brésil, menant au joueur de Flamengo Jorge Carrascal. Pierre Gerbeaud, journaliste spécialiste du football sud-américain, a analysé les qualités de l’international colombien, mais aussi ses défauts et estime qu’il n’est pas fait pour un club comme Marseille.

Selon la journaliste de Coluna do Fla, Monica Alves, l’OM ferait partie des clubs intéressés par Jorge Carrascal. Âgé de 27 ans, l’international colombien (21 sélections) est sous contrat jusqu’en juin 2029 avec Flamengo et susciterait également l’intérêt de Newcastle et de la Juventus.

« Dans un mauvais jour il peut être un poids pour son équipe » Journaliste pour Lucarne Opposée et spécialiste du football sud-américain, Pierre Gerbeaud s’est confié à propos de Jorge Carrascal auprès de Football Club de Marseille : « C’est un international colombien sans être titulaire, il fait quelques apparitions. Carrascal c’est un vrai 10 ! Il était passé par le River de Gallardo (premier cycle). Dans un bon jour c’est un super joueur avec beaucoup de dynamisme et de déplacement. Il n’hésite pas à dézoner, il est très mobile, avec une grosse qualité de passe. Ce n’est pas un gros buteur. »