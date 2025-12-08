La fin pour Chevalier : La trahison inattendue au PSG ?

Axel Cornic

Cet été, le Paris Saint-Germain a pris la décision controversée de pousser Gianluigi Donnarumma vers la sortie, préférant miser sur Lucas Chevalier du LOSC. Mais un nouveau coup de théâtre pourrait avoir lieu dans quelques mois, avec un très gros dossier qui semble se dessiner du côté de la Serie A.

Depuis quelques années, à Paris on a décidé de miser sur les internationaux français. Il y a eu Ousmane Dembélé ou encore Lucas Hernandez, mais d’autres pistes seraient étudiées comme avec Ibrahima Konaté ou Dayot Upamecano. Mais un deal encore plus important pourrait se concrétiser pour le PSG...

Maignan de retour ? Les médias italiens expliquent en effet depuis quelques semaines que la situation de Mike Maignan aurait attiré l’attention du club parisien. Il faut dire que le gardien de but est en fin de contrat à l’AC Milan et une telle signature, serait un véritable coup de maître de la part du PSG.