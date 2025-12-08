Lucas Chevalier viré par le PSG : La presse étrangère annonce son remplaçant pour 0€ !

Axel Cornic

Seulement quelques mois après le départ de Gianluigi Donnarumma et l’arrivée de Lucas Chevalier, le Paris Saint-Germain pourrait encore changer de gardien. Les médias italiens assurent que le club parisien serait sur les traces d’un certain Mike Maignan, dont le contrat avec l’AC Milan se termine en juin prochain.

L’hiver pourrait être très chaud à Paris, avec une star de l’équipe de France qui a des chances de se retrouver au centre d’un véritable feuilleton. En fin de contrat à l’AC Milan, Mike Maignan intéresserait le PSG, qui pourrait donc changer une nouvelle fois de gardien après la signature de Lucas Chevalier.

Le PSG tente le gros coup D’après les informations de Mediaset, il y aurait de plus en plus de tensions entre l’entourage de l’international français et le club rossonero. Actuellement autour des 3,2M€ par an, Maignan réclamerait 8M€ pour prolonger, mais Milan ne serait pas disposé à aller au-delà des 5M€.