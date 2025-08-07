Transfert à 20M€ : La trahison qui va régaler l’OM !

Pierrick Levallet

Il fait son retour en Ligue 1 ! Formé au PSG et passé par le LOSC, Timothy Weah est désormais un joueur de l’OM. L’international américain a débarqué en prêt avec option d’achat obligatoire en provenance de la Juventus. Le club phocéen ne compterait toutefois pas s’arrêter en si bon chemin. Les dirigeants olympiens auraient également des vues sur Edon Zhegrova.

L'OM a des vues sur Edon Zhegrova L’international kosovar a rayonné avec le LOSC la saison passée. Son profil a tapé dans l’oeil de l’OM, qui aimerait le recruter pour offrir une nouvelle solution offensive à Roberto De Zerbi. Edon Zhegrova est estimé à environ 20M€. Et Timothy Weah a fait savoir qu’il allait faire tout son possible pour attirer le joueur de 26 ans à l’OM, quitte à trahir le LOSC (où il a évolué entre 2019 et 2023).