Transfert à 18M€ : Riolo balance le plan de l'OM en direct !

Lors du dernier mercato estival, l'OM s'est encore une fois considérablement renforcé. Parmi les nouveaux joueurs arrivés à Marseille, on retrouve notamment Timothy Weah. Formé au PSG, l'Américain a été recruté en provenance de la Juventus. D'ailleurs, du côté de l'OM, on avait visiblement une idée derrière la tête avec Weah étant donné sa polyvalence.
A 25 ans, Timothy Weah est aujourd'hui un joueur de l'OM. Recruté par le club phocéen lors du mercato estival, l'Américain a été prêté par la Juventus. Un prêt payant de 1M€ assorti d'une option d'achat obligatoire de 14M€ et des bonus qui peuvent atteindre 3M€. Au total, le joueur formé au PSG pourrait donc coûter 18M€ à l'OM, où on souhaitait utiliser Weah dans une position bien précise.
« Au début, l'idée, c'est de le mettre couloir droit, piston »
Qu'avait donc prévu l'OM avec Timothy Weah ? Daniel Riolo a tout déballé à l'occasion de l'After Foot. C'est ainsi qu'il a fait savoir : « De Zerbi et l'OM ont pris Weah. Au début, l'idée, c'est de le mettre couloir droit, piston. Il partait dans l'idée d'une défense à trois avec des pistons ».
« L'idée qui avait été travaillée, ils ont du mal à l'appliquer »
« Entre Medina qui se blesse, mercato très agité fin août avec Pavard qui arrive, ce qui n'était pas vraiment prévu. L'idée qui avait été travaillée, ils ont du mal à l'appliquer parce que Weah a été baladé. Cette polyvalence et les changements n'aident pas l'équipe. Quand Weah signe, il vient pour jouer piston droit », a poursuivi le journaliste de RMC.