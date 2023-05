Transfert à 160M€ au PSG, Mbappé va déchanter

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Conseiller sportif du PSG, Luis Campos a un projet fou pour épauler Kylian Mbappé sur le front de l'attaque. Le dirigeant parisien aurait coché le nom de Victor Osimhen, dont le prix frôle les 160M€. Mais le président du Napoli, Aurelio De Laurentiis, n'aurait pas l'intention de le vendre cet été. Et pour cause, le responsable aurait un grand projet.

Chargé du mercato, Luis Campos a la pression sur les épaules. Fragilisé après deux sessions de transferts décevantes, le conseiller sportif du PSG se sait observer par ses supérieurs. L'été prochain, Campos n'aura pas le droit à l'erreur. Sous pression, il a débuté ses recherches sur le mercato. Cinq profils seraient recherchés : un défenseur central en plus de Milan Skriniar, un milieu axial, un ailier, un deuxième attaquant et un avant-centre. Pour le poste de numéro 9, de nombreux profils sont évoqués comme ceux d'Harry Kane (Tottenham), Randal Kolo Muani (Eintracht Francfort) ou encore Victor Osimhen.

Transferts : Un coup de fil décisif est révélé, une star choisit le PSG https://t.co/aVVL06NMl1 pic.twitter.com/O1YPrd8xUX — le10sport (@le10sport) May 21, 2023

Luis Campos tente le coup pour Osimhen

Auteur de 28 buts cette saison, le buteur du Napoli serait l'une des cibles prioritaires de Luis Campos. L'international nigérian serait courtisé par le PSG pour épauler Kylian Mbappé, qui pourrait être bien trop esseulé la saison prochaine avec les possibles départ de Lionel Messi et de Neymar.

Le Napoli annonce la couleur