Le PSG signe une star, c’est validé

La saison du PSG touche à sa fin. Les Parisiens se rendront ce dimanche sur la pelouse d’Auxerre dans l’optique de faire un grand pas vers le titre de champion de France. Alors que le mercato estival promet d’être agité, le club a déjà officialisé la prolongation de son capitaine Marquinhos jusqu’en 2028. Souvent pointé du doigt ces dernières saisons, le Brésilien était pourtant considéré comme l’un des meilleurs défenseurs au monde il y a peu de temps, comme le rappelle Bixente Lizarazu.

Le PSG doit désormais se projeter vers l’avant. Après une saison très compliquée en termes de jeu et de stabilité, le club parisien souhaite faire table rase cet été, quitte à se séparer de plusieurs stars comme Neymar ou encore Lionel Messi. En revanche, le club parisien mise gros sur son capitaine Marquinhos, 29 ans, et qui a prolongé ce vendredi son contrat jusqu’en juin 2028.

Marquinhos prolongé, « une bonne nouvelle » pour le PSG selon Lizarazu

Présent ce dimanche dans l’émission Téléfoot , l’ancien défenseur Bixente Lizarazu s’est exprimé sur le cas Marquinhos. Selon lui, le PSG a bien fait de prolonger le contrat de son capitaine, et ce malgré sa baisse de régime cette saison. « Il n’a pas fait une bonne saison comme le PSG. Malgré tout, je pense que c’est une bonne nouvelle pour le PSG, c’est un vrai joueur d’équipe. Il a, à certains moments, joué au plus haut niveau international. Ça n’a pas été le cas cette année, mais on l’a vu très très fort » .

Lizarazu veut voir une vraie « structure » dans l’effectif du PSG