Transfert à 15M€ : Le divorce qui a régalé le PSG !

Alexis Brunet

Lors d’une récente interview, Keylor Navas est revenu sur son départ quelque peu amer du Real Madrid à l’été 2019. Dans les derniers instants du mercato, le gardien de but avait rejoint le PSG contre un chèque de 15M€. Dans le même temps, Alphonse Aréola avait lui pris la direction de la Casa Blanca.

Si Lucas Chevalier a rejoint le PSG cet été, en 2019 c’est un autre gardien de but de grand talent qui débarquait à Paris. En manque de temps de jeu au Real Madrid, Keylor Navas avait fait le choix de s’engager avec le champion de France. Un choix quelque peu forcé comme l’avait révélé le portier lors d’un entretien accordé à La Cadena Ser. « Je voulais partir du Real Madrid autant que je voulais mourir. Je me souviens de cette phrase. Ce sont des décisions que l’on prend non pas avec le cœur, mais en pensant au football. J’ai quitté Madrid parce que je n’avais pas assez de minutes de jeu et qu’une autre équipe me les donnait… Si j'écoutais mon cœur, je serais resté toute ma vie au Real Madrid. »

Un transfert à 15M€ pour Navas Le PSG avait alors profité de cette occasion et avait offert 15M€ au Real Madrid pour racheter le contrat de Keylor Navas. Dans le même temps, les dirigeants madrilènes avaient pioché du côté du club parisien pour se renforcer au poste de gardien de but, car Alphonse Aréola avait alors rejoint l’Espagne sous la forme d’un prêt. Le Français n’a pas laissé un grand souvenir aux supporters merengue avec seulement neuf petits matches, contrairement au Costaricien qui est encore très apprécié par les fans parisiens.