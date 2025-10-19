Transfert à 15M€ : C’est déjà validé pour l’OM !

Axel Cornic

Le mercato estival a encore une fois été agité pour l’Olympique de Marseille, avec une douzaine de nouveaux joueurs qui sont arrivés. C’est notamment le cas de Benjamin Pavard, dont la signature dans les derniers jours du marché des transferts a beaucoup fait parler et qui s’est rapidement installé comme un titulaire indiscutable de Roberto De Zerbi.

Il est l’une des meilleures recrues marseillaises. Arrivé en prêt de l’Inter un peu à la surprise générale, Benjamin Pavard n’a pas mis très longtemps pour convaincre les supporters de l’OM. C’est simple, aux côtés de Nayef Aguerd il est le symbole de la nouvelle solidité défensive de l’équipe phocéenne.

« C’est déjà un leader » Ce n’est pas Roberto De Zerbi qui dira le contraire, puisqu’il a récemment eu des mots très élogieux à l’encontre de l’international français. « C’est déjà un leader. Comme Aguerd, Emerson ou O'Riley, il montre l’exemple » a expliqué le coach de l’OM. « Ce sont des joueurs forts, intelligents, positifs. À Metz, on a su rester concentrés même sans marquer en première mi-temps. C’est ce genre de mentalité qui nous fait grandir ».