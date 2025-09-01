Transfert à 150M€ : L'opération qui peut régaler le PSG !

Alexis Brunet

Avant la fin du mercato, Randal Kolo Muani pourrait encore quitter le PSG. Le Français ne rejoindra pas la Juventus de Turin, mais certaines formations pourraient tenter leur chance. Newcastle réfléchit notamment à passer à l’action, surtout avec le départ à venir d’Alexander Isak vers Liverpool contre un chèque de 150M€. Tottenham et Aston Villa seraient les deux autres équipes présentes sur le dossier.

La dernière ligne droite du mercato promet d’être très animée au PSG. Le club de la capitale n’a pas prévu de faire parler de lui pour ses achats mais plutôt pour ses ventes. En effet, Luis Campos cherche à se débarrasser des joueurs sur lesquels Luis Enrique ne compte pas et ils sont nombreux. On peut par exemple citer Gianluigi Donnarumma, qui a été remplacé par Lucas Chevalier et qui serait tout proche de rebondir du côté de Manchester City à en croire les informations du journaliste Fabrizio Romano.

Le PSG veut se débarrasser de Kolo Muani Outre Gianluigi Donnarumma, Randal Kolo Muani fait également partie des joueurs sur le départ côté PSG. Le Français était notamment pisté par la Juventus de Turin depuis un moment, mais le deal ne va finalement pas se faire. La Vieille Dame n’a pas cédé aux conditions fixées par Paris et elle a donc décidé de foncer sur Loïs Openda, qui devrait rejoindre Turin pour 40M€.