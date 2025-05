Transfert à 150M€ : Ça se confirme pour le PSG ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce dimanche après-midi, le Real Madrid a subi une nouvelle déconvenue face au FC Barcelone, en championnat cette fois-ci (4-3). Pour son dernier Clasico, Carlo Ancelotti a décidé de se priver de Rodrygo. Le phénomène brésilien, qui fait rêver le PSG en vue d’un transfert, voit sa situation à Madrid se dégrader sérieusement.

Le Real Madrid s’apprête à vivre un énorme tournant. Une nouvelle fois battu par le FC Barcelone ce dimanche (une quatrième défaite face au Barça pour les Merengue cette saison), le club madrilène va prochainement voir Carlo Ancelotti laisser sa place à Xabi Alonso sur le banc.

Rodrygo dans le viseur du PSG

Forcément, cela pourrait impacter sérieusement le mercato du Real Madrid. Si cette saison, les médias ont beaucoup évoqué les stars madrilènes comme Jude Bellingham, Vinicius Jr, et Kylian Mbappé, Rodrygo lui, a été mis à l’écart. En baisse au niveau de ses performances récentes, le phénomène brésilien songerait à quitter la « Casa Blanca » cet été selon MARCA. De son côté, le PSG et plus particulièrement Nasser Al-Khelaïfi réfléchiraient à le recruter, le président parisien étant véritablement fan du joueur, valorisé à 150M€ en cas de potentielle vente cet été selon RMC.

Le Brésilien n’a pas joué face au Barça

Ce dimanche face au Barça, le numéro 11 du Real Madrid n’est même pas entré en jeu. Arda Güler lui a été préféré au coup d’envoi, tandis qu’au cours de la rencontre, Carlo Ancelotti a décidé de faire appel à Brahim Diaz, Endrick, puis au jeune Víctor Muñoz, sans jamais faire entrer Rodrygo. « Il s’était rétabli, mais il ne se sentait pas bien. Non, il n’y a aucun problème avec lui. Il n'était pas à 100%. Le mettre sur le terrain pendant cinq ou sept minutes s'il n'est pas à 100%, c'est juste pour se blesser », a confié l’entraîneur italien à propos d’une possible sanction à l’encontre de Rodrygo en conférence de presse d’après-match.