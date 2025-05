Un phénomène a quitté le PSG !

Amadou Diawara

Formé au Stade de Reims, Hugo Ekitike a rejoint le PSG en juillet 2022. Toutefois, le buteur de 22 ans a été poussé vers la sortie un an et demi plus tard, étant transféré à l'Eintracht Francfort. Alors qu'il a côtoyé Hugo Ekitike en Champagne, Timothé Nkada - actuel pensionnaire de Rodez - n'a pas tari d'éloges à son égard.

Très performant sous les couleurs du Stade de Reims, Hugo Ekitike a tapé dans l'oeil du PSG. A tel point que le club de la capitale a déboursé environ 28,5M€ pour s'attacher ses services, ayant activé son option d'achat à l'issue de son prêt d'un an.

Le PSG a vendu Ekitike à Francfort

Arrivé au PSG lors de l'été 2022, Hugo Ekitike a été poussé dehors par la direction parisienne lors du mercato hivernal 2024, soit un an et demi après sa signature dans la capitale française. Envoyé à l'Eintracht, le buteur de 22 ans s'est refait une santé en Allemagne, étant engagé jusqu'au 30 juin 2029 avec le club basé à Francfort.

«Tu sentais qu’il avait un très gros potentiel»

Lors d'un entretien accordé à Foot Mercato, Timothé Nkada a affirmé qu'il n'était pas étonné de voir Hugo Ekitike s'imposer en Bundesliga. « A Reims, tu as pu côtoyer Ekitike, quelle était ta relation avec lui ? Il était déjà au-dessus des autres ? Quand je suis arrivé à Reims, il était avec la réserve, mais tu sentais qu’il avait un très gros potentiel. C’était un beau joueur, un bon attaquant, mais à mon avis, il a vraiment évolué année après année parce que chez les jeunes, il n’a jamais eu de sélection en équipe de France. Et ça, ça montre qu’il a su passer les caps au fil des ans. Quand je redescendais en réserve, on a toujours beaucoup discuté et on était proches », a confié l'attaquant de Rodez (Ligue 2). Pour rappel, Timothé Nkada était sous contrat avec Reims entre aout 2019 et janvier 2023, soit pendant près de trois ans et demi.