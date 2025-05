Ce buteur balance sur son retour au PSG !

Amadou Diawara

Gonçalo Ramos revient de loin. Blessé dès la première journée de Ligue 1, le buteur du PSG a manqué plusieurs mois de compétition, avant de faire son retour. Alors que son équipe va disputer la finale de la Ligue des Champions, Gonçalo Ramos est passé aux aveux.

Gonçalo Ramos a vécu une saison 2024-2025 mouvementée. Après le départ de Kylian Mbappé, qui a rejoint au Real Madrid le 1er juillet, l'international portugais était parti pour être l'attaquant de pointe titulaire de Luis Enrique. Aligné d'entrée lors de la première journée de Ligue 1, Gonçalo Ramos s'est malheureusement blessé. Absent des terrains pendant trois mois et demi, le buteur de 23 ans a dû se contenter d'un rôle de remplaçant à son retour. Mais pas question de se s'apitoyer sur son sort. En effet, Gonçalo Ramos compte bien tout donner pour que le PSG remporte ses deux finales : Coupe de France (contre Reims le 24 mai) et Ligue des Champions (face à l'Inter le 31 mai).

«J’ai commencé la saison avec une grosse blessure»

« Ça fait du bien de profiter du moment, de marquer le plus de buts possible, a lancé Gonçalo Ramos au micro de Free Foot après son triplé à Montpellier ce samedi soir. C’est toujours bien de marquer un triplé. Les moments après la qualification en finale de la Ligue des champions ? Je pense que c’est le moment d’une vie. On va tout donner, parce qu'on ne sait pas quand on aura la possibilité de rejouer une finale. On va tout donner, essayer de gagner le match et faire une grande fête. Si nous sommes concentrés sur les deux finales qui arrivent ? Oui, le coach nous a dit qu’il regardait tous les moments, tout l’entraînement, tous les matches. Comme je l’ai dit avant, on profite de tous les moments. On peut faire la différence sur une, cinq ou cinquante minutes. On est ici pour ça. On a beaucoup de qualités dans l’équipe. Mais il ne peut y avoir que onze joueurs au départ, tout le monde ne peut pas jouer ».

«Je suis très content de jouer aujourd’hui»

Dans la foulée, Gonçalo Ramos en a rajouté une couche, se réjouissant d'avoir repris la compétition après sa blessure. « Ma bonne mentalité ? Je pense que ma mentalité vient des mauvais moments. J’ai commencé la saison avec une grosse blessure. Je ne pouvais pas m’entraîner, jouer pendant trois mois et demi. (…) Je suis très content de jouer aujourd’hui, que ce soit une minute, cinq minutes. Je suis ici pour profiter du football », a confié le numéro 9 du PSG.