Transfert à 150M€ au PSG, une excellente nouvelle tombe

A la recherche d’un numéro neuf pour renforcer le secteur offensif, le PSG n’a pas attendu l’ouverture du mercato estival pour se manifester dans certains dossiers. Récemment, la direction parisienne se serait entretenue avec l’agent de Victor Osimhen, le buteur du Napoli. Et ce mercredi, la presse espagnole annonce une bonne nouvelle pour le PSG dans ce dossier estimé à 150M€.

Le mercato estival n’ouvrira ses portes que dans plusieurs mois, mais Luis Campos aurait déjà commencé ses recherches sur le marché. Comme annoncé par L’Equipe , le conseiller sportif a enchaîné les rendez-vous ces derniers jours et se serait notamment entretenu avec l’agent d’un joueur qu’il connaît très bien. A la recherche d'un avant-centre de classe mondiale, capable d'épauler Kylian Mbappé sur le front de l'attaque, Campos se serait rendu en Italie.

Le PSG passe à l'action pour Osimhen

Selon les informations divulguées par TMW , le dirigeant du PSG s’est entretenu avec le représentant de Victor Osimhen. Campos connaît très bien le buteur du Napoli puisqu’il avait été à l’origine de son arrivée au LOSC en 2019. Les deux parties auraient évoqué un possible transfert au PSG. Mais ce dossier s’annonce délicat pour le Portugais, Osimhen étant valorisé à 150M€ par son club.

Osimhen n'est pas dans le viseur du Real Madrid