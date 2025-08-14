Transfert à 100M€ : Le malaise qui va régaler le PSG !

Pierrick Levallet

Après Lucas Chevalier et Illia Zabarnyi, le PSG devrait poursuivre son mercato cet été. Le club de la capitale n’exclurait notamment pas l’arrivée d’un nouvel attaquant. Le nom de Rodrygo est ainsi revenu souvent ces derniers temps. Et le malaise du Brésilien au Real Madrid risque d’arranger les affaires des Rouge-et-Bleu.

Le PSG a mis le feu sur le mercato ces derniers jours. Le club de la capitale a officialisé très récemment les arrivées de Lucas Chevalier et d’Illia Zabarnyi. Le gardien de but français a d’ailleurs pu jouer son premier match sous les couleurs des Rouge-et-Bleu ce mercredi contre Tottenham en Supercoupe de l’UEFA. Mais le PSG ne devrait pas en rester là sur le mercato.

Rodrygo pour remplacer Kang-In Lee au PSG ? En effet, les dirigeants parisiens n’excluraient pas l’arrivée d’un nouvel attaquant, surtout en cas de départ dans le secteur offensif. Par exemple, Kang-In Lee ne devrait pas être retenu en cas de bonne offre. Le PSG garderait donc un œil sur certains joueurs, dont Rodrygo. Et la situation du Brésilien au Real Madrid pourrait bien faire les affaires des pensionnaires de la Ligue 1.