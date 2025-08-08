Transfert à 100M€ : La réponse cash lâchée par le PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Au cours des dernières heures, ça s'est emballé à propos de Bradley Barcola, annoncé dans le viseur de Liverpool étant donné les complications rencontrées avec Alexander Isak. Malgré un contrat jusqu'en 2028 avec le PSG, le Français pourrait donc faire ses valises. Pour autant, un départ ne serait pour le moment pas encore à l'ordre du jour, à moins d'une offre impossible à refuser pour Barcola.

Ayant notamment fait les frais de l'arrivée de Khvicha Kvaratskhelia en janvier, Bradley Barcola a vu son temps de jeu diminuer au PSG. Si le Français reste important aux yeux de Luis Enrique, aller chercher un premier rôle ailleurs pourrait l'intéresser. Et si c'était le cas à Liverpool ? Actuellement, les Reds travaillent sur le transfert d'Alexander Isak, mais un accord est difficile à être trouvé avec Newcastle. Par conséquent, comme ça a été révélé par L'Equipe, la formation anglaise pourrait se rabattre sur Barcola. Mais là encore, trouver un accord avec le PSG ne sera pas si simple...

« Barcola n'a pas dit qu'il souhaitait partir, mais il n'a pas dit qu'il restait non plus » A l'occasion de l'After Mercato de RMC, Fabrice Hawkins a fait un point sur ce dossier Bradley Barcola et un potentiel transfert à Liverpool. C'est alors que le journaliste a évoqué le prix de 100M€ fixé par le PSG pour envisager trouver un accord : « Barcola peut aussi quitter le PSG dans certaines conditions ? Dans l'absolu, l'idée c'est de dire qu'au PSG et depuis l'été dernier et le départ de Mbappé, personne n'est intransférable. Ça ne veut pas dire que le PSG et les dirigeants veulent que Barcola s'en aillent. Non. Ils veulent que Barcola reste, ils veulent le prolonger. C'est même l'une des priorités. Maintenant, Barcola, c'est un peu comme les autres joueurs, cette règle s'applique à lui aussi, à partir du moment où il souhaite s'en aller et un club pose une somme fixée, je crois qu'on parle de plus de 100M€, la porte sera ouverte pour Barcola. Ce qui n'est absolument pas le cas aujourd'hui puisque Barcola n'a pas dit qu'il souhaitait partir, mais il n'a pas dit qu'il restait non plus ».