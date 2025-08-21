Transfert à 1 milliard d'euros : Coup de tonnerre au Real Madrid !

Amadou Diawara

Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2028, Rodrygo est annoncé sur le départ au Real Madrid depuis plusieurs semaines. Etant le dernier choix de Xabi Alonso aux avant-postes, l'international brésilien aurait pu quitter le club merengue pour emmagasiner davantage de temps de jeu. Mais à en croire la presse espagnole, Rodrygo aurait décidé de rester à la Maison-Blanche.

Depuis l'arrivée de Xabi Alonso au Real Madrid, Rodrygo a chuté dans la hiérarchie des attaquants. En effet, l'international brésilien est actuellement le dernier choix de l'entraineur espagnol.

Rodrygo veut rester au Real Madrid Pour jouer davantage, Rodrygo aurait pu aller voir ailleurs lors de ce mercato estival. Toutefois, l'attaquant de 24 ans aurait finalement décidé de se battre pour sa place au Real Madrid.