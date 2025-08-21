PSG - Départ de Barcola : Le transfert au Real Madrid qui relance tout ?

Au PSG, bien qu’il ne dispose pas de l’étiquette d’un titulaire indiscutable, Bradley Barcola est un joueur précieux aux yeux de son entraîneur Luis Enrique qui refuserait de le voir partir cet été. Cependant, en raison d’une avancée conséquente sur le potentiel transfert de Rodrygo Goes au Real Madrid, Liverpool pourrait faire le forcing dans le dossier Barcola !
Bradley Barcola est « bloqué » par Luis Enrique. C’est la tendance évoquée ces dernières semaines dans la presse alors qu’une rumeur l’envoyant à Liverpool a fait beaucoup parler au début du mois d’août. Fabrizio Romano explique qu’une prolongation de contrat à l’issue du mercato devrait même être discutée en interne entre les dirigeants du PSG et le clan Barcola. De quoi ravir l’entraîneur espagnol du club.
Le Real Madrid prêt à laisser filer Rodrygo
Cependant, une menace persiste sur le marché alors que nous nous trouvons dans la dernière ligne droite du mercato estival. En effet, selon les informations de Sacha Tavolieri, publiées sur Sky Sport, l’évolution du feuilleton Rodrygo Goes au Real Madrid pourrait bien avoir des répercussions sur le dossier Bradley Barcola pour le PSG. Et pour cause, les dirigeants merengue auraient ouvert la porte à la vente de l’attaquant latéral brésilien de 24 ans.
Liverpool plus fan de Barcola que de Rodrygo
Toutefois, le marché anglais ne semble pas si accessible que cela pour Rodrygo. Annoncé à Liverpool, le Brésilien ne serait pas le favori du directeur sportif Michael Edwards. Le dirigeant des Reds privilégieraient en effet la piste menant à Bradley Barcola au PSG. L’opération pourrait donc repartir de plus belle d’ici à ce que le rideau tombe sur le mercato le 1er septembre prochain...