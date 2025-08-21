PSG - Départ de Barcola : Le transfert au Real Madrid qui relance tout ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Au PSG, bien qu’il ne dispose pas de l’étiquette d’un titulaire indiscutable, Bradley Barcola est un joueur précieux aux yeux de son entraîneur Luis Enrique qui refuserait de le voir partir cet été. Cependant, en raison d’une avancée conséquente sur le potentiel transfert de Rodrygo Goes au Real Madrid, Liverpool pourrait faire le forcing dans le dossier Barcola !

Bradley Barcola est « bloqué » par Luis Enrique. C’est la tendance évoquée ces dernières semaines dans la presse alors qu’une rumeur l’envoyant à Liverpool a fait beaucoup parler au début du mois d’août. Fabrizio Romano explique qu’une prolongation de contrat à l’issue du mercato devrait même être discutée en interne entre les dirigeants du PSG et le clan Barcola. De quoi ravir l’entraîneur espagnol du club.

Le Real Madrid prêt à laisser filer Rodrygo Cependant, une menace persiste sur le marché alors que nous nous trouvons dans la dernière ligne droite du mercato estival. En effet, selon les informations de Sacha Tavolieri, publiées sur Sky Sport, l’évolution du feuilleton Rodrygo Goes au Real Madrid pourrait bien avoir des répercussions sur le dossier Bradley Barcola pour le PSG. Et pour cause, les dirigeants merengue auraient ouvert la porte à la vente de l’attaquant latéral brésilien de 24 ans.