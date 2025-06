Transfert à 0€ : L’OM dans un dossier totalement fou ?

de régler des chantiers importants et c’est notamment le cas en défense centrale. Ce secteur a posé énormément de problèmes à Roberto De Zerbi au cours de la saison qui vient de se terminer, avec notamment Geoffrey Kondogbia ou encore Pierre-Emile Højbjerg qui ont plusieurs fois du reculer d’un cran.

Le principal chantier concerne la défense, où il faudra absolument boucler un ou deux gros coups. Et une première piste a commencé à se préciser, avant même le début du mercato. Elle mène à Aymeric Laporte , qui d’après les informations de RMC Sport souhaiterait quitter l’Arabie Saoudite pour retrouver l’Europe. Le projet de l’ OM l’intéresserait beaucoup surtout avec la présence de Roberto De Zerbi , mais pour le moment son club d’ Al Nassr ne serait pas enclin à le libérer de son contrat et demanderait une indemnité autour des 27M€.

Une concurrence de plus en plus féroce ?

Ce dossier pourrait se compliquer un peu plus pour l’OM. Du côté de l’Espagne, AS nous apprend que la situation d’Aymeric Laporte aurait attiré l’attention de nombreux clubs à travers l’Europe. Il y aurait notamment Arsenal en Premier League, championnat que le défenseur central connait bien puisqu’il l’a disputé par le passé avec Manchester City. Il serait également suivi en Italie, où le Napoli et l’Inter aimeraient beaucoup s’attacher ces services. Et le gros point noir, c’est que ces trois clubs ont tous une puissance économique beaucoup plus forte que les Marseillais.