Trahi par le PSG, Mbappé prend une décision fracassante

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé va quitter le PSG à l'issue de la saison. Et pourtant, il aurait pu partir bien plus tôt. En effet, en octobre 2022, quelques semaines après sa prolongation, des rumeurs circulent concernant les velléités de départ pour le mercato d'hiver suivant. Dominique Séverac revient sur cet épisode.

En mai 2022, Kylian Mbappé avait pris tout le monde de cours en prolongeant son contrat au PSG alors que sa signature au Real Madrid semblait très bien engagée. Pour convaincre son attaquant, le club de la capitale sort le grand avec un contrat en or, mais également des promesses sur le projet au sein duquel le Bondynois se retrouvera au centre. Et pourtant, quelques mois plus tard, une bombe est lâchée. Kylian Mbappé veut partir dès le mercato d'hiver en janvier 2023 pour rejoindre le Real Madrid. Dominique Séverac, journaliste du Parisien , revient sur cette période.

Mbappé - PSG : Il annonce déjà son prochain club ? https://t.co/Wvsbdy66ey pic.twitter.com/SJMvTIx9XX — le10sport (@le10sport) February 27, 2024

«Mbappé se sent trahi»

« Il se sent trahi. Il vient de prolonger au PSG pour deux ans, tout le monde est content, il a un super contrat, toute la place qu'il veut, mais lui, il voit des joueurs qui sont des seconds couteaux et il se dit qu'avec cette équipe là, il ne pourra pas gagner la Ligue des champions », révèle-t-il au micro de Code Source , le podcast du Parisien , avant de poursuivre en expliquant que c'est cette situation qui a provoqué les velléités de départ de Kylian Mbappé.

«Il est déçu parce que le président lui a fait des promesses, et elles ne sont pas tenues»