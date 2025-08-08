«Tout était réglé», il balance sur son transfert au PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Il y a dix ans, Hachim Mastour était considéré comme l’une des plus grandes promesses du football mondial. Le milieu offensif marocain était une vedette sur les réseaux sociaux, où ses vidéos faisaient des millions de vue. Après des débuts chaotiques à l’AC Milan, le crack né en 1998 était tout près de s’engager avec le PSG.

Dans le football, beaucoup de jeunes espoirs ne parviennent jamais à atteindre leur plein potentiel. Dans une ère marquée par l’avènement des réseaux sociaux, plusieurs joueurs précoces sont rapidement susceptibles de devenir des vedettes dès leur plus jeune âge. Cela a notamment été le cas pour Neymar, Xavi Simons, ou encore Hachim Mastour, qui aurait pu jouer au PSG.

Hachim Mastour, un espoir déchu Le Marocain brillait sur les réseaux de par ses qualités de dribbleur. Formé à l’AC Milan, Hachim Mastour n’aura jamais eu la moindre occasion de disputer un match professionnel avec les Rossoneri. Au cours d’un entretien accordé à AS, ce dernier a affirmé qu’il était tout près de signer en faveur du PSG après son début de carrière compliqué.