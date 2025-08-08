«Tout était réglé», il balance sur son transfert au PSG !

Il y a dix ans, Hachim Mastour était considéré comme l’une des plus grandes promesses du football mondial. Le milieu offensif marocain était une vedette sur les réseaux sociaux, où ses vidéos faisaient des millions de vue. Après des débuts chaotiques à l’AC Milan, le crack né en 1998 était tout près de s’engager avec le PSG.
Dans le football, beaucoup de jeunes espoirs ne parviennent jamais à atteindre leur plein potentiel. Dans une ère marquée par l’avènement des réseaux sociaux, plusieurs joueurs précoces sont rapidement susceptibles de devenir des vedettes dès leur plus jeune âge. Cela a notamment été le cas pour Neymar, Xavi Simons, ou encore Hachim Mastour, qui aurait pu jouer au PSG.
Hachim Mastour, un espoir déchu
Le Marocain brillait sur les réseaux de par ses qualités de dribbleur. Formé à l’AC Milan, Hachim Mastour n’aura jamais eu la moindre occasion de disputer un match professionnel avec les Rossoneri. Au cours d’un entretien accordé à AS, ce dernier a affirmé qu’il était tout près de signer en faveur du PSG après son début de carrière compliqué.
« Tout était réglé, tout. Al Khelaïfi a appelé mon père »
« Je quitte Milan. J'avais besoin de changer de situation, de partir. En fait, j'allais rejoindre le PSG. Tout était réglé, tout. Al Khelaïfi a appelé mon père. Imaginez un peu. Et d'un autre côté, ils se sont mis à appeler le club pour dire que j'étais une mauvaise personne, que je n'étais pas professionnel... Et là, Al Khelaïfi a appelé son cousin, Al Thani, le président de Malaga, pour me recruter. Ils me voulaient. Je leur suis très reconnaissant car ils m'ont aidé à trouver une solution pour moi. Et là, quand Málaga m'a recruté, il y a aussi eu une influence extérieure, comme je te le disais tout à l'heure. Là aussi. Ils ont fait un contrat amateur, pas professionnel. Je ne pouvais pas jouer », a ainsi confié Hachim Mastour.