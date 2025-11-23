Toni Kroos au PSG : C'est validé par son frère !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En quête de renforts pour le futur, le PSG fait partie des clubs intéressés par Kennet Eichhorn, le milieu de terrain de 16 ans qui brille au Hertha Berlin cette saison. Un joueur déjà comparé à Toni Kroos en Allemagne. Une comparaison validée par le frère de la légende du Real Madrid.

Le nouveau projet du PSG est désormais clair. Sous l'impulsion de Luis Campos, le club parisien cherche à miser sur de jeunes joueurs pour le futur comme ce fut le cas avec Joao Neves, Désiré Doué ou encore Bradley Barcola. Et ce n'est pas terminé.

Le nouveau Kroos dans le viseur du PSG ? En effet, BILD révélait récemment que le PSG faisait partie de la très longue liste de clubs intéressés par le prodige Kennet Eichhorn. Du haut de ses 16 ans, le milieu de terrain du Hertha Berlin réalise des débuts tonitruants en professionnel. Au point d'être déjà comparé à Toni Kroos, légende du football allemand.