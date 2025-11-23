Toni Kroos au PSG : C'est validé par son frère !

En quête de renforts pour le futur, le PSG fait partie des clubs intéressés par Kennet Eichhorn, le milieu de terrain de 16 ans qui brille au Hertha Berlin cette saison. Un joueur déjà comparé à Toni Kroos en Allemagne. Une comparaison validée par le frère de la légende du Real Madrid.
Le nouveau projet du PSG est désormais clair. Sous l'impulsion de Luis Campos, le club parisien cherche à miser sur de jeunes joueurs pour le futur comme ce fut le cas avec Joao Neves, Désiré Doué ou encore Bradley Barcola. Et ce n'est pas terminé.
Le nouveau Kroos dans le viseur du PSG ?
En effet, BILD révélait récemment que le PSG faisait partie de la très longue liste de clubs intéressés par le prodige Kennet Eichhorn. Du haut de ses 16 ans, le milieu de terrain du Hertha Berlin réalise des débuts tonitruants en professionnel. Au point d'être déjà comparé à Toni Kroos, légende du football allemand.
C'est validé par Felix Kroos !
Une comparaison qui avait d'ailleurs été validée par le frère Toni Kroos, Félix, dans son podcast. Ce qui en dit long sur la perception de Kennet Eichhorn qui impressionne tout le monde en Allemagne. Selon Sky Allemagne, sa clause libératoire avoisinerait les 12M€, ce qui pourrait donc représenter un énorme coup pour le club qui réussira à la recruter.