Tensions sur le mercato : L’OM répond cash !

Pierrick Levallet

Depuis plusieurs semaines maintenant, la guerre est déclarée entre Pablo Longoria et Waldemar Kita. Et les divergences entre l’OM et le FC Nantes sur le mercato ne vont certainement pas arranger les choses entre les deux dirigeants. L’équipe olympienne assure pourtant entretenir de bonnes relations avec tous les clubs de Ligue 1.

C’est la guerre entre Pablo Longoria et Waldemar Kita depuis plusieurs semaines maintenant. Les présidents respectifs de l’OM et du FC Nantes ne s’entendent plus du tout. Symbole de la rupture, le dirigeant des Canaris a profité de son élection au conseil d’administration de la LFP pour régler ses comptes avec son homologue olympien. Et les divergences entre les deux clubs sur le mercato ne devraient pas arranger les choses, au contraire.

Des tensions entre l'OM et le FC Nantes à cause du mercato ? Comme le rapporte L’Equipe, l’OM doit encore vers 1,3M€ dans le cadre du transfert de Quentin Merlin. Le paiement serait échelonnable jusqu’en 2028. Et comme si cela ne suffisait pas, le FC Nantes aurait saisi la commission juridique de la LFP pour réclamer à l’OM 1,5M€ de bonus pour Valentin Rongier. Cette clause était activable si le milieu de terrain rejoignait un autre club de Ligue 1 après la fin de son aventure à l’OM.