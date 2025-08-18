Tensions à l'OM : Le transfert que personne n'a vu venir après la trahison !

Amadou Diawara

Non-convoqué par Roberto De Zerbi pour la première journée de Ligue 1, Neal Maupay pourrait quitter l'OM d'ici la fin de ce mercato estival. Alarmés par la situation du buteur de 29 ans, le LOSC et l'Udinese seraient en embuscade pour le recruter. En parallèle, l'OGC Nice verrait d'un bon oeil l'idée de rapatrier Neal Maupay, et ce, malgré les tensions lors de son transfert à l'OM.

Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2028 avec l'OM, Neal Maupay devrait prendre le large cet été. Alors que Roberto De Zerbi l'a laissé à Marseille pour la première journée de Ligue 1 (défaite 1-0 à Rennes ce vendredi), l'attaquant français devrait aller chercher du temps de jeu ailleurs cet été.

OM : Maupay est suivi par Nice, Lille et de l'Udinese Alors que le mercato estival fermera ses portes le 1er septembre à 20 heures, Neal Maupay ne manquerait pas de prétendants, comme révélé par RMC Sport. Conscients que l'OM ouvre la porte à un départ de son buteur, plusieurs écuries seraient prêtes à lui tendre les bras.