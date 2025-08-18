Le PSG veut boucler le transfert d'une légende en 2026 !

Axel Cornic

Ce mercato estival marque la fin de l’aventure parisienne pour Gianluigi Donnarumma, poussé vers la sortie à moins d’un an de la fin de son contrat et déjà remplacé par Lucas Chevalier. Un choix fort de la part du Paris Saint-Germain, qui aurait d'ailleurs déjà trouvé sa prochaine victime pour l’été prochain.

A Paris, on ne veut plus se coucher devant personne. Après avoir longtemps fait des pieds et des mains pour garder ses stars, le PSG a changé son fusil d’épaule et le dossier Gianluigi Donnarumma en est le parfait exemple. Héros de la Ligue des Champions, le gardien italien a clairement été écarté de l’équipe à moins d’un an de la fin de son contrat et un départ semble désormais être devenu inévitable.

Marquinhos après Donnarumma ? Et il pourrait n’être que le premier ! Le vent du changement semble en effet souffler sur le PSG et à l’étranger on connaitrait déjà la prochaine victime de cette grande révolution. D’après les informations de La Gazzetta dello Sport, au sein du club parisien on préparerait le départ de Marquinhos dans un an, alors même que son contrat se termine en 2028. A 31 ans, le défenseur central est l’un des joueurs emblématiques du projet QSI, étant notamment le capitaine de la première Ligue des Champions de l’histoire du club.