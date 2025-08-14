PSG - «Ça fait mal» : Marquinhos confirme un transfert !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présent en conférence de presse mardi soir, Marquinhos a bien évidemment été interrogé sur la situation de Gianluigi Donnarumma. Et le capitaine du PSG confirme que son coéquipier est sur le départ, et assure que cela va lui faire mal, comme de nombreux départs par le passé.

La décision paraît désormais actée, Gianluigi Donnarumma, poussé au départ par le transfert de Lucas Chevalier, va quitter le PSG cet été. Le portier italien l'a d'ailleurs confirmé par le biais d'un communiqué publié sur ses réseaux sociaux. Une annonce qui fait évidemment réagir dans le vestiaire, à commencer par Marquinhos qui, bien qu'il accepte la décision du club, regrette qu'un ami parte.

Marquinhos commente le départ de Donnarumma « C'est toujours difficile, je suis ici depuis 12 ou 13 ans, j'ai vu des joueurs à qui c'est arrivé avant, des joueurs cadres, importants, qui se sont vus signifier en fin de mercato qu'ils devaient partir. C'est notre vie, c'est le football. Tout ce qu'on peut faire, c'est donner le maximum tant qu'on est au club et demander la même chose aux autres. Moi aussi, un jour, je vais partir et j'espère le faire dans les meilleures conditions possibles. Les joueurs passent, mais le club et les supporters restent », rappelle le capitaine du PSG en conférence de presse, avant de poursuivre.