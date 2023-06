Surprise, une star de Deschamps va bientôt répondre au PSG

Pierrick Levallet

Cet été, le PSG aurait prévu de faire venir du beau monde pour renforcer son effectif. Le club de la capitale aimerait notamment faire revenir Adrien Rabiot, en fin de contrat le 30 juin prochain avec la Juventus. La Vieille Dame souhaiterait néanmoins le garder et aurait déjà dégainé son offre. Le joueur de 28 ans devrait d'ailleurs donner sa réponse très prochainement.

Le PSG a prévu de se renforcer massivement cet été. Le club de la capitale veut attirer de nombreux joueurs afin de consolider ses rangs en vue de la saison prochaine. Dans cette optique, Luis Campos penserait à faire revenir Adrien Rabiot. Sous les ordres de Didier Deschamps à la Coupe du monde, l’international français a impressionné son monde. Le PSG aimerait donc le récupérer, lui qui est en fin de contrat le 30 juin prochain. Mais la Juventus ne serait pas vraiment favorable à son départ.

«La Juve essaie toujours de le garder»

« Nous devrions en savoir plus sur l'avenir d'Adrien Rabiot dans quelques jours, mais il y a encore une chance qu'il reste à la Juventus. Rabiot sera en fin de contrat à la fin du mois, mais la Juve essaie toujours de le garder, et un nouveau contrat a été discuté avec le milieu de terrain français » a confié Fabrizio Romano dans sa chronique pour Caught Offside .

«Sa réponse ne devrait plus tarder»