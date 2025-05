Surprise, un transfert offert au PSG ?

Axel Cornic

Le mercato estival va ouvrir ses portes dans un peu plus d’un mois et les premières pistes du Paris Saint-Germain se dessinent déjà. L’une d’entre elles mènerait à un international français avec Manu Koné, grande révélation de la saison en Serie A sous les couleurs de l’AS Roma.

La colonie française s’est sensiblement agrandie à Paris. Avec Ousmane Dembélé, Lucas Hernandez ou encore les jeunes Bradley Barcola et Désiré Doué, le PSG a construit un socle dur pour l’équipe de France de Didier Deschamps. Et ça va continuer, puisqu’un autre international pourrait débarquer dans les prochains mois.

Manu Koné, le prochain Français du PSG ?

Il s’agit de Manu Koné, qui d’après les médias italiens aurait tapé dans l’œil du PSG, mais également de nombreux autres clubs européens. Il faut dire que le milieu de terrain, arrivé pour 18M€ du Borussia Mönchengladbach, a totalement explosé cette saison à l’AS Roma et est considéré comme l’une des meilleures recrues estivales de Serie A. Sous contrat jusqu’en juin 2029, il est actuellement évalué à 35M€ par le site spécialisé Transfermarkt.

La Roma obligée de vendre, si...

La solution pourrait venir de la Ligue des Champions ! D’après les informations de Il Corriere dello Sport, l’AS Roma pourrait bien être contrainte de vendre Manu Koné sans une qualification pour la plus prestigieuse compétition européenne à la fin de cette saison. Les Giallorossi sont actuellement 5e de Serie A à égalité avec la Lazio (6e), mais surtout la Juventus, qui est à la dernière place qualificative. Ils devront en découdre avec l’Atalanta, l’AC Milan et le Torino pour les trois dernières journées du championnat italien.