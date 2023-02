Surprise, un transfert à 10M€ prend forme à l’OM

Arthur Montagne

Cet hiver, l'OM s'est montré particulièrement actif sur le mercato en recrutant trois joueurs, mais surtout en délestant son effectif. C'est ainsi que Pape Gueye a par exemple rejoint le Séville FC sous la forme d'un prêt. Et bien qu'il n'y ait pas d'option d'achat, un transfert définitif du milieu de terrain sénégalais serait déjà dans les tuyaux.

Durant le mois de janvier, l'OM n'a pas chômé sur le mercato. Et alors que trois joueurs ont débarqué, à savoir Ruslan Malinovskyi, Azzedine Ounahi et Vitinha, le club s'est surtout distingué par ses ventes, une fois n'est pas coutume. En effet, Gerson, Luis Suarez, Bamba Dieng, Isaak Touré et Pape Gueye sont tous partis.

Pape Gueye réussit ses débuts à Séville

Et le milieu de terrain sénégalais n'a pas manqué de s'imposer au Séville FC sous les ordres d'un coach qu'il connaît bien à savoir Jorge Sampaoli. Titulaire contre le FC Barcelone (0-3), Pape Gueye l'était une nouvelle fois contre Majorque ce week-end, rencontre durant laquelle il a délivré une passe décisive (2-0).

Un transfert à 10M€ déjà dans les tuyaux ?