Surprise, un joueur «fantastique» a signé au PSG !

Recruté pour environ 55M€, bonus compris en provenance du LOSC, Lucas Chevalier a remplacé Gianluigi Donnarumma qui sortait pourtant d'une seconde partie de saison exceptionnelle. Et pour Dominique Séverac, le PSG a réalisé un énorme coup en recrutant un joueur «fantastique».
Le choix du PSG de changer de gardien cet été a largement été commenté. Il faut dire que Gianluigi Donnarumma sortait d'une seconde partie de saison assez exceptionnelle, ce qui n'a pas empêché Luis Enrique de réclamer le transfert de Lucas Chevalier, recruté pour 55M€, bonus compris. Et le journaliste du Parisien, Dominique Séverac est persuadé que c'est un excellent coup.
Chevalier, c'est déjà mieux que Donnarumma ?
« Je ne vois pas de quelle erreur majeure vous parlez. Je n'en ai pas vu de sa part à Barcelone, contrairement à Marseille. Sur le fond, je ne suis pas d'accord avec vous. Je trouve que le jeu va plus vite avec lui, qu'il participe beaucoup plus au jeu avec ses partenaires, qu'ils s'appuient sur lui. Il compte moins de dix matchs avec le PSG », rappelle-t-il dans une session de questions-réponses sur le site du Parisien avant de poursuivre.
«Chevalier sera bientôt fantastique avec Paris»
« C'est comme si vous me disiez que Doué n'avait pas le niveau du PSG après 8 ou 9 rencontres avec Paris. C'est penser que les automatismes, la connaissance, la prise en considération d'un environnement ne comptent pas. Chevalier sera bientôt fantastique avec Paris, beaucoup plus que Donnarumma qui en schématisant a été magistral avec Paris pendant 4 mois en 4 saisons au club », ajoute Dominique Séverac.