Surprise, un jackpot à 33M€ promis à l’OM ?

Axel Cornic

Recruté pour 8M€ en 2020, Luis Henrique pourrait bien être la très grosse vente de l’Olympique de Marseille cet été. L’Inter aurait déjà trouvé un accord contractuel avec le joueur ainsi que ses agents, mais pourrait bientôt passer à la vitesse supérieure pour boucler un transfert express avant le début du Mondial des clubs le 15 juin prochain.

Attaquant de formation, Luis Henrique s’est totalement révélé cette saison à un poste inédit de milieu droit. Il est devenu un joueur majeur de l’OM et ses prestations semblent avoir fait un grand effet à l’étranger, avec plusieurs clubs qui aimeraient s’offrir ses services lors du prochain mercato estival. Il y aurait le Bayern Munich ou encore Newcastle, mais c’est plutôt en Italie que son avenir pourrait se dessiner...

L’OM réclame plus de 30M€ pour Luis Henrique

L’Inter semble en effet être le club e plus déterminé dans ce dossier. D’après les informations de Gianluca Di Marzio, une nouvelle rencontre aurait eu lieu récemment entre les dirigeants nerazzurri et l’entourage de Luis Henrique. Un pas important aurait été fait, puisque le journaliste de Sky Sport Italia parle d’un accord total sur un contrat de cinq ans, sans toutefois en dévoiler les montants. Reste désormais à trouver un terrain d’entente avec l’OM, qui réclamerait entre 30 et 35M€ pour laisser filer le Brésilien.

L’argent de la Ligue des Champions va aider l’Inter

La solution pourrait venir de la Ligue des Champions ! Calciomercato.it fait en effet remarquer que l’Inter a récemment reçu de très grosses sommes avec notamment un bénéfice total de 15M€ à l’occasion de la demi-finale retour face au FC Barcelone, à San Siro. Et la qualification pour la finale va rapporter près de 18,5M€ dans les caisses ce qui fait donc un total de 33M€ en seulement quelques jours, qui pourraient être directement réinvestis sur Luis Henrique et ravir l’OM, avec une opération qui rentrerait directement dans le Top 3 des meilleures ventes de l’histoire.