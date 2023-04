Surprise, un immense crack recale le PSG

Arnaud De Kanel

Réputé pour sa capacité à dénicher les meilleurs jeunes joueurs du globe, Luis Campos avait, en septembre dernier, coché un nouveau nom pour le PSG. Il s'agissait de Tommaso Vannucchi, un portier italien de 16 ans. Mais le grand espoir du football italien aurait recalé le club de la capitale.

Malgré la présence de Gianluigi Donnarumma dans l'effectif parisien, Luis Campos scrute d'autres profils, beaucoup plus jeunes. C'est le cas notamment de Tommaso Vannucchi. En septembre, TMW révélait un intérêt du club de la capitale pour le phénomène né en 2007 et mesurant déjà plus de 2 mètres. Malgré l'appel du PSG, le jeune homme a préféré décliner l'offre.

Vannucchi snobe le PSG

D'après les informations divulguées par calciomercato.com , Tommaso Vannucchi aurait été approché par le PSG cet été mais il a fait le choix de continuer à la Fiorentina. Au mois de mars, il a d'ailleurs signé son premier contrat professionnel avec le club italien.

Le crack sera à Guiseppe Meazza

La Fiorentina affronte l'Inter Milan ce samedi et elle devra faire sans Salvatore Sirigu, l'ancien gardien du PSG, et Tommaso Martinelli. Ainsi, Tommaso Vannucchi a été retenu dans le groupe, sa deuxième convocation cette saison, et il fera donc le déplacement à Guiseppe Meazza à seulement 16 ans.