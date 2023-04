Surprise, un championnat s’arrache Lionel Messi

Arnaud De Kanel

La fin de l'histoire est proche entre le PSG et Lionel Messi et plusieurs clubs l'ont bien compris. L'Argentin sera libre de tout contrat à l'issue de la saison et des dirigeants veulent sauter sur l'occasion. Le septuple Ballon d'Or n'est plus au sommet de son art mais il garde la cote en Europe où un championnat s'intéresse à lui.

La mayonnaise n'a jamais vraiment pris entre Lionel Messi et le PSG. Après une première saison décevante, l'Argentin a réalisé un début de second exercice éblouissant mais il s'est écroulé depuis le retour de la Coupe du monde. De fait, le PSG ne ferait plus de sa prolongation une priorité et le joueur se verrait également bien ailleurs. Bonne nouvelle, un nouveau championnat lui fait les yeux doux.

Le PSG le veut, un mercato de folie se prépare https://t.co/oRNCmEEP0m pic.twitter.com/OOatAbK42X — le10sport (@le10sport) April 5, 2023

La Premier League s'attaque à Messi

Supporters parisiens détrompez-vous, Lionel Messi fait encore rêver ! A en croire les informations divulguées par The Independent , plusieurs clubs de Premier League dont les identités n'ont pas filtrés, aurait fait part de leurs intérêts pour signer l'attaquant du PSG. Cependant, le quotidien britannique les juge « timides ».

Aucune offre n'a été formulée