Un crack va signer au PSG !

La rédaction

Le PSG se prépare déjà à la saison prochaine. Lassés de voir leurs pépites quitter le club et exploser à l'étranger comme Mike Maignan, Kingsley Coman ou Moussa Diaby, les dirigeants parisiens préparent l'avenir et vont offrir une prolongation de contrat à El Chadaille Bitshiabu. Malgré un contexte difficile pour lui, le PSG voudrait prolonger le contrat de son défenseur central dès cet été, qui se termine en juin 2024.

Les « titis parisiens » comme on appelle les jeunes joueurs issus du centre de formation ont été nombreux à bénéficier de temps de jeu cette saison. En plus d'El Chadaille Bitshiabu, on peut citer Warren Zaïre-Emery, Ismaël Gharbi et Ilyes Housni. La moyenne d'âge de ces quatre joueurs ? 17,25 ans. Et le PSG compte bien investir sur ses jeunes talents.

Une première saison difficile

La première saison du défenseur central El Chadaille Bitshiabu n'a pas été évidente. Face à Monaco (1-3), le natif de Villeneuve-Saint-Georges avait été en grande difficulté, tout comme face au Bayern Munich, lors du match retour en huitième de finale de la Ligue des Champions (0-2). Le dernier match face à l'OL (0-1) n'a pas aussi été très convaincant. Toutefois, Bitshiabu semble avoir gardé confiance en lui, tout comme le PSG.

Le PSG a toujours confiance en lui