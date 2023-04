Zidane - PSG : Neymar va tout gâcher

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que l'avenir de Christophe Galtier ne semble plus s'écrire au PSG, du côté de Doha, on continue de rêver d'une arrivée de Zinedine Zidane. Cependant, l'ancien numéro 10 des Bleus ne viendra à n'importe quelle condition. Et l'avenir de Neymar pourrait avoir un impact sur le choix du Ballon d'Or 1998.

Un an après l'arrivée de Christophe Galtier pour remplacer Mauricio Pochettino, le PSG pourrait bien se remettre en quête d'un nouvel entraîneur. Et pour cause, le club de la capitale a déjà connu 8 défaites en 2023, le tout en 18 rencontres. Une situation qui place Christophe Galtier dans une situation plus que délicate puisque son départ semble désormais inévitable.

Galtier : Il confirme le divorce au PSG https://t.co/8NQXnHPnUZ pic.twitter.com/qNslFtCMjT — le10sport (@le10sport) April 5, 2023

Neymar, un obstacle pour la venue de Zidane ?

Ainsi, plusieurs noms circulent pour remplacer Christophe Galtier et le rêve du Qatar serait toujours d'attirer Zinedine Zidane, toujours libre depuis la fin de son aventure au Real Madrid. Néanmoins, les obstacles à cette signature sont nombreux. Et selon les informations de Mundo Deportivo , Neymar fait partie de ces obstacles, l'ancien numéro 10 des Bleus ne serait effectivement pas chaud pour avoir le Brésilien sous ses ordres.

Neymar ne compte pas quitter le PSG

Seul problème, bien que le PSG souhaiterait se séparer de Neymar, son départ semble quasiment impossible compte tenu du fait que son contrat court jusqu'en 2027. Et le Brésilien, conscient qu'il ne retrouvera nulle part ailleurs les conditions que lui offre le club de la capitale, n'aurait pas l'intention de partir et pourrait donc indirectement freiner l'arrivée de Zinedine Zidane.