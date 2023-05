Surprise sur le mercato, un buteur a choisi l’OM

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Denis Bouanga vit son rêve américain. Parti de l'ASSE à la fin de la saison dernière, l'attaquant gabonais réalise une saison solide sous le maillot du Los Angeles FC. Mais interrogé récemment sur son avenir, le joueur ne ferme pas la porte à un retour en France, notamment à l'OM, l'un de ses clubs de cœur.

Première année aux Etats-Unis et premier titre pour Denis Bouanga. Avec son équipe du Los Angeles FC, l'international gabonais a remporté son premier titre de MLS. Une récompense pour le joueur, parti tenté l'aventure après une dernière saison délicate avec l'ASSE.

L’OM envoie un énorme message à Payet https://t.co/srO4nT1xW9 pic.twitter.com/voZN1gvYLr — le10sport (@le10sport) May 15, 2023

« L’Europe me manque »

Mais sous contrat avec le club américain jusqu'en 2025, Bouanga voudrait retourner en Europe pour terminer correctement son passage sur le vieux continent. « L’Europe me manque. C’est difficile d’être loin de ma famille. Je pense que j’ai encore les capacités de jouer dans une équipe européenne et montrer ma force » avait-il confié il y a un peu plus d'un mois.

Une arrivée à l'OM ? Il ne dirait pas non

Selon les informations de Mohamed Toubache-Ter, Bouanga pourrait bien retourner en France. Le joueur de 31 ans rêverait de s'engager avec l'OM, qui peut déjà compter sur Alexis Sanchez et Vitinha cette saison. Pour l'heure, le club marseillais n'aurait pas bougé, contrairement au LOSC.