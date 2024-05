Surprise pour remplacer Mbappé, le PSG sème la panique dans un club

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En quête de renforts offensifs en vue de remplacer Kylian Mbappé la saison prochaine, le PSG s'intéresserait notamment à Jean-Philippe Mateta. Une situation qui sèmerait un vent de panique du côté de Crystal Palace qui s'apprête déjà à perdre plusieurs joueurs majeurs de son effectif cet été.

Cet été, le PSG va se mettre en quête d'un nouvel attaquant pour remplacer Kylian Mbappé, dont le départ est désormais officiel. Plusieurs pistes sont évidemment à l'étude, sans qu'aucune ne se dégage de manière très concrète pour le moment. Et une nouvelle vient d'ailleurs d'être révélée.

Le PSG s'intéresse à Mateta

En effet, selon les informations du SUN , le PSG s'intéresserait à Jean-Philippe Mateta, l'une des révélations de la saison avec Crystal Palace. Auteur de 13 buts en Premier League ainsi que 4 passes décisives, l'attaquant de 26 ans impressionne du côté de l'Angleterre, au point de susciter l'intérêt inattendu du club de la capitale.

Panique à Crystal Palace ?