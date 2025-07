Surprise, l'OM va tenter une folie sur le mercato !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Le mercato de l’OM avance à grands pas. Après avoir bouclé les arrivées d’Angel Gomes, de CJ Egan-Riley, et de Facundo Medina, le club phocéen fonce désormais sur plusieurs pistes, comme celles menant à Timothy Weah et Sacha Boey. Deux dossiers sérieux, et qui ne seraient pas du tout liés.

Le mercato de l’OM prend de l’ampleur. Le club phocéen avance dans la bonne direction, et s’est surtout montré très actif et ce rapidement cet été. En effet, Marseille a déjà bouclé deux beaux coups avec les arrivées en fin de contrat d’Angel Gomes et de CJ Egan-Riley, arrivés libres après leurs aventures à Lille et à Burnley. Mais comme l’avait prévenu Roberto De Zerbi, il faudra d’autres renforts sur la période afin de jouer la Ligue des Champions l’an prochain.

Un mercato de folie pour De Zerbi ? « Si je suis encore là la saison prochaine, il faudra des joueurs pour avoir une défense à quatre. Et alors je retournerais à une défense à quatre avec des joueurs qui montent, des ailiers qui cherchent les duels, un numéro 10 ou en tout cas un joueur comme Adrien Rabiot qui attaque les espaces, et deux milieux de terrain », expliquait l’entraîneur italien en avril dernier. Désireux de voir des renforts défensifs arriver, Roberto De Zerbi pourra compter sur Facundo Medina, arrivé cette semaine à l’OM en provenance du RC Lens.