Surprise, l’OL annonce déjà son premier renfort de 2026 !

Compte tenu des blessures dans le secteur offensif, l’OL envisage sérieusement de se renforcer cet hiver. Dans cette optique, la piste menant à Endrick fait sérieusement parler et pourrait même se concrétiser par le biais d’un prêt. Cependant, Paulo Fonseca annonce surtout le retour de blessure d’Ernest Nuamah en janvier.

Depuis quelques jours, le cas Endrick fait grandement parler du côté de l'OL. En manque de temps de jeu du côté du Real Madrid, l'attaquant brésilien pourrait effectivement être prêté à Lyon cet hiver. Paulo Fonseca, qui aurait même appelé Endrick, a évoqué ce dossier.

Fonseca annonce le retour de Nuamah Présent en conférence de presse, Paulo Fonseca a en effet été interrogé sur la piste menant à Endrick : « Je ne sais pas… Il est au Real Madrid, ça, je le sais (rires) ». Et pour cause, l’entraîneur de l’OL est surtout focalisé sur son groupe qui pourrait voir revenir prochainement Ernest Nuamah.