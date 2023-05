Surprise, le PSG veut frapper fort avec un grand pote de Mbappé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Loin d'être intraitable cette saison, Achraf Hakimi pourrait rendre un grand service au PSG. Son départ en fin de saison pourrait permettre au club parisien de se refaire une santé sur le plan financier. Déjà intéressé avant son arrivée dans la capitale, Chelsea pourrait revenir à la charge lors du prochain mercato estival.

Arrivé durant l'été 2021, Achraf Hakimi a réalisé des débuts satisfaisants avant de baisser de régime cette saison. L'international marocain, proche de Kylian Mbappé, a traversé une année agitée, marquée par son divorce avec Hiba Abouk. A tel point que le PSG ne le considère plus comme un élément intouchable. Selon Jonathan Johnson, le club parisien pourrait prendre la décision de le vendre pour des raisons financières.





Le PSG prêt à vendre Hakimi

« Si une offre sérieuse était faite pour Hakimi, le PSG devrait y réfléchir. Nous savons qu'ils vont ajouter Milan Skriniar à leur effectif alors qu'il s'apprête à rejoindre l'Inter Milan dans le cadre d'un transfert gratuit, et qu'ils doivent donc penser à leur masse salariale. Le PSG a besoin de renflouer un peu ses caisses et de respecter le fair-play financier, et le départ probable de Messi va l'y aider, mais cela signifie que Hakimi est l'un de ceux qui pourraient faire l'objet d'une offre similaire à celle que le PSG a payée à l'Inter pour l'avoir » a confié le journaliste à Caught offside . Selon ses informations, Hakimi pourrait évoluer en Premier League.

Un départ en Premier League ?